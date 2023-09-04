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تسللوا 100 مرة.. قلق أمريكي بعد اقتحام صينيين منشآت عسكرية أمريكية

أرشيغية
الصراع الصيني الأمريكي
أ أ
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سادت حالة من

القلق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حديث وسائل إعلام عن اقتحام صينيين لبوابات قواعد أمريكية والذي أثار مخاوف مرتبطة بالتجسس.

واشنطن رصدت نحو 100 واقعة تجسس صيني

وكشف صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن رصدت نحو 100 واقعة لمحاولة مواطنين صينيين التسلل لمنشآت عسكرية أمريكية وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن مواطنين صينيين، يظهرون أحيانا كسائحين، تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة أخرى في الولايات المتحدة في نحو 100 واقعة خلال الأعوام القليلة الماضية.

تهديدات تجسس محتملة.

وأشارت إلى أن المسؤولين وصفوا تلك الوقائع المتكررة بأنها تهديدات تجسس محتملة.
وقبل عام، أجرت وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة أخرى، مراجعة في محاولة لحصر تلك الوقائع، التي شملت اقتحام للبوابات، بسبب محاولات دخول قواعد تابعة للجيش الأمريكي بدون تصريح ملائم.

المنطاد الصيني

وفي فبراير الماضي، أكدت واشنطن أن المنطاد الصيني الذي أسقطته بعد دخوله الأجواء الأمريكية جزء من مجموعة أكبر من المناطيد المماثلة التي تغطي خمس قارات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لم تكن الهدف الوحيد ضمن البرنامج الواسع، لافتًا إلى أن واشنطن شاركت المعلومات التي جمعتها من حطام المنطاد مع عشرات الدول الأخرى.

الصين تنفي استخدام المنطاد لأهداف التجسس

ومن جهتها، نفت الصين استخدام المنطاد لأهداف التجسس، مؤكدة أنه جهاز لرصد الطقس انحرف عن مساره لا أكثر.

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