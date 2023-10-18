الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

كشفت حقيقتها.. هذه الدولة تمنع تدريس اللغة العربية للصغار في مدارسها

اللغة العربية
اللغة العربية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قررت السلطات الإيرانية عدم تعليم الأطفال كل اللغات الأجنبية بما فيها الإنجليزية والعربية.

منع تدريس اللغة العربية في إيران:

اضافة اعلان


 ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في وزارة التعليم أمس الثلاثاء. مسعود طهراني-فرجاد أن تعليم اللغات الأجنبية في رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس الابتدائية محظور.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" فقد  أوضح المسؤول الإيراني أن  الهوية الإيرانية للطفل تتشكل في هذه المراحل.

يذكر أن إيران سبق أن حظرت في العام 2018 تعليم الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، علما بأن هذه اللغة تدرّس في المرحلة الثانوية. 

كما بيّن طهراني فرجاد أن حظر تدريس اللغات الأجنبية لا يقتصر على الإنجليزية بل يشمل أيضا اللغات الأخرى، بما فيها العربية.

ونوه أن الفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية الإسلامية، وفيها تأثير للغات أخرى أبرزها العربية، وبعض من الإنجليزية والفرنسية. 

وكانت وزارة التعليم الإيرانية طرحت في يونيو 2022 خطة لبدء تدريس الفرنسية على سبيل الاختبار في مدارس البلاد سعيا لـإلغاء احتكار اللغة الإنجليزية.

 أيضا حظرت الحكومة في سبتمبر على الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهاج التعليمي للجمهورية الإسلامية، ما انعكس انخفاضا حادا في أعداد التلامذة في المدارس الأجنبية.

اقرأ أيضا

2023-10-18_18-34-58
6:21 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

شاهد .. انفجار ضخم يدمر مبنى متعدد الطوابق في الهند

19_2022-638012661701684733-168
3:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين العدوانَ الغاشم على غزة

غ8678766ي5
12:55 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

استشهاد 53 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة

استشهاد الفلسطينيين في قصف المستشفى الأهلي المعمداني
6:53 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على غزة

اقرأ أيضا

لا يملك شهادة جامعية.. محام "مزيف" يكسب كل قضاياه في المحاكم

دراسة: روسيا ستستغل الحرب في فلسطين لصالح غزوها لأوكرانيا

مسؤول يمني يطالب مليشيا الحوثي بإنهاء حصار تعز "فورا"

من عدة جنسيات.. الإطاحة بـ21 شخصا يديرون مصنعا لأم الخبائث في الكويت

الخارجية الأردنية : إلغاء زيارة بايدن والقمة المرتقبة اليوم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حصار تعز 4:17 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مسؤول يمني يطالب مليشيا الحوثي بإنهاء حصار تعز "فورا"

السفر الطائرة 1:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

طائرة قادمة من إيران تثير الفزع في ألمانيا .. ماذا حدث؟

علم المملكة 5:34 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع المملكة

ارشيفية 9:06 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

انفجار بأكبر مصافي النفط في إيران

اقرأ أيضا

قصف غزة
10:25 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

المجلس الوزاري لدول الخليج يطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة ويحذر من محاولات للتهجير

إخلاء 22 مستشفى في غزة
10:13 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مئات الشهداء في قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

مجلس التعاون
7:39 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي

حوادث
7:33 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

جثامين متناثرة على طريق عام.. حادث مروع بين مركبات بمدينة عربية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سفارة المملكة في لبنان
6:08 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

سفارة المملكة في لبنان تدعو المواطنين للمغادرة فوراً

الإسعاف الجوي
6:05 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

حادث تصادم بجدة.. وتدخل سريع من الإسعاف الجوي

حساب المواطن
5:57 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مستفيد يريد حذف حسابه كتابع ورد سريع من حساب المواطن

2023-10-18_18-04-26
5:37 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ضبط كميات من الحلوى على شكل مصابيح تظهر صورا فاضحة بدولة خليجية

منصة مساند
5:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

هل تمنع مخالفات المرور إصدار تأشيرة العمالة.. مساند يوضح؟

67676
3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة