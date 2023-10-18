كشفت حقيقتها.. هذه الدولة تمنع تدريس اللغة العربية للصغار في مدارسها

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قررت السلطات الإيرانية عدم تعليم الأطفال كل اللغات الأجنبية بما فيها الإنجليزية والعربية.





منع تدريس اللغة العربية في إيران:

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ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في وزارة التعليم أمس الثلاثاء. مسعود طهراني-فرجاد أن تعليم اللغات الأجنبية في رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس الابتدائية محظور.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" فقد أوضح المسؤول الإيراني أن الهوية الإيرانية للطفل تتشكل في هذه المراحل.يذكر أن إيران سبق أن حظرت في العام 2018 تعليم الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، علما بأن هذه اللغة تدرّس في المرحلة الثانوية.كما بيّن طهراني فرجاد أن حظر تدريس اللغات الأجنبية لا يقتصر على الإنجليزية بل يشمل أيضا اللغات الأخرى، بما فيها العربية.ونوه أن الفارسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية الإسلامية، وفيها تأثير للغات أخرى أبرزها العربية، وبعض من الإنجليزية والفرنسية.وكانت وزارة التعليم الإيرانية طرحت في يونيو 2022 خطة لبدء تدريس الفرنسية على سبيل الاختبار في مدارس البلاد سعيا لـإلغاء احتكار اللغة الإنجليزية.أيضا حظرت الحكومة في سبتمبر على الأطفال الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية ارتياد مدارس أجنبية لا تعتمد المنهاج التعليمي للجمهورية الإسلامية، ما انعكس انخفاضا حادا في أعداد التلامذة في المدارس الأجنبية.