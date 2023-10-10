الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

طائرة قادمة من إيران تثير الفزع في ألمانيا .. ماذا حدث؟

السفر الطائرة
طائرة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلن مطار هامبورغ في ألمانيا استئناف حركة الملاحة بعد حوالي 90 دقيقة على وقفها إثر تلقي تهديد لطائرة قادمة من إيران.

عمليات الإقلاع:اضافة اعلان

كان المطار قد أوقف في وقت سابق كل عمليات الإقلاع والهبوط إثر تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني لطائرة قادمة من إيران، مع الإشارة إلى أنه قد يكون هناك تأخير في الرحلات.

رحلات السفر:

وقالت متحدثة باسم مطار هامبورغ شمال ألمانيا إنه تم وقف حركة رحلات السفر والوصول بالكامل في المطار منذ الساعة الواحدة إلا الثلث بعد الظهر بسبب تهديد بشن هجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن الشرطة ورد إليها في الصباح بريد إلكتروني تضمن التهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من طهران، مشيراً إلى أن الشرطة أخذت التهديد على محمل الجد تماماً، لكنه لم يدل بتفاصيل حول تفاصيل ملابسات الواقعة.

هبوط الطائرة:

وأضاف أن الطائرة كانت هبطت في المطار في الساعة 20:12 بعد الظهر، وأنها تقف الآن في منطقة خاصة، وذكر أن الركاب الـ198 والطاقم المكون من 16 عضواً غادروا الطائرة في الوقت الراهن، وتم إخضاعهم لفحص أمني في منطقة خاصة كما تم تفتيش الطائرة والأمتعة.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.32.27 AM (1)
2:37 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

التضخم يخنق ألمانيا .. ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق

WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.13.42 AM
2:15 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لوكسمبورج .. أغنى دولة أوروبية تواجه أزمة سكنية

زلزال
1:01 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هزة أرضية تضرب شمال شرق العراق

نصوص-و-مواد-قانون-مكافحة-المخدرات-و-المؤثرات-العقلية-الجزائري
10:39 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مخبأة بإحكام.. إحباط تهريب كمية من الكوكايين بدولة عربية

اقرأ أيضا

تفاصيل البيان المشترك للوزراء المعنيين بشؤون المناخ في الدول العربية

أمير منطقة القصيم يصدر قرارًا باستحداث ثلاث وحدات إدارية جديدة

وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

وزير الخارجية يصل بغداد ويبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

"الصحة الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف استهداف الأطقم الطبية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

علم المملكة 5:34 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع المملكة

ارشيفية 9:06 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

انفجار بأكبر مصافي النفط في إيران

الشرطة في إيران 7:34 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

إحباط 30 تفجيرا واعتقال العشرات.. ماذا يحدث داخل إيران؟

طائرة مصر للطيران 10:10 م السبت، 23 سبتمبر 2023

عطل فني مفاجئ.. طائرة مصرية تهبط اضطراريًا في الدمام

اقرأ أيضا

قصف برج غزة
4:46 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد ٥٠ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

اشتباكات
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة واعتقال العشرات

رحلات فرنسا
12:01 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وبدأت الحرب على "بق الفراش".. الأردن تطبق بروتوكول الحشرات على رحلات فرنسا

فيديو
2:43 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حيلة ماكرة لتهريب كمية من "الشبو" المخدر بالكويت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ولي العهد والرئيس المصري
12:48 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري

ولي العهد
12:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

الضمان الاجتماعي
12:20 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

مسجد الصلاة الأذان
12:10 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة

حساب المواطن
12:09 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

حساب المواطن يعلن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

حساب المواطن
10:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ماذا تعني حالة "مكتمل" في حساب المواطن؟