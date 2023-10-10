طائرة قادمة من إيران تثير الفزع في ألمانيا .. ماذا حدث؟

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أعلن مطار هامبورغ في ألمانيا استئناف حركة الملاحة بعد حوالي 90 دقيقة على وقفها إثر تلقي تهديد لطائرة قادمة من إيران.
عمليات الإقلاع:كان المطار قد أوقف في وقت سابق كل عمليات الإقلاع والهبوط إثر تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني لطائرة قادمة من إيران، مع الإشارة إلى أنه قد يكون هناك تأخير في الرحلات.
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رحلات السفر:وقالت متحدثة باسم مطار هامبورغ شمال ألمانيا إنه تم وقف حركة رحلات السفر والوصول بالكامل في المطار منذ الساعة الواحدة إلا الثلث بعد الظهر بسبب تهديد بشن هجوم على طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران.
وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن الشرطة ورد إليها في الصباح بريد إلكتروني تضمن التهديد بشن هجوم على الطائرة القادمة من طهران، مشيراً إلى أن الشرطة أخذت التهديد على محمل الجد تماماً، لكنه لم يدل بتفاصيل حول تفاصيل ملابسات الواقعة.