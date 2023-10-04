الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

كارثة غير مسبوقة.. 6400 حريق بهذه الدولة

حريق اليمن
حريق- ارشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
لم يسبق أن أتت حرائق على هذا الحجم الكبير من المساحات (18 مليون هكتار، 6400 حريق) في بلد من البلدان مثل ما حدث في كندا.

حرائق الغابات في كندا:اضافة اعلان


 وبسبب الحرائق  تم إجلاء هذا العدد الكبير من الأشخاص (أكثر من 200 ألف) وتضرر عدة مقاطعات واندلاع حرائق ضخمة. 

كما تعرضت أغصان الأشجار وتفحمت جذوعها وجذورها في إحدى غابات التنوب السوداء وحدها مجموعة من الطحالب صمدت أمام ألسنة النار التي نشبت في يونيو الماضي.

ويجد العلماء صعوبة في تقييم موسم الحرائق في كندا، إضافة إلى صعوبة في إيجاد التعابير لوصفه ويؤكدون أنه غير مسبوق واستثنائي من حيث الحجم والمدة.

 وأوضحوا أنه ستكون له عواقب وخيمة على المدى الطويلحيث صرح الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية يان بولانجيه أن الأمر بسيط لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية على نطاق كندا.

مشاهد مرعبة:


وفي وقت سابق أظهرت مقاطع فيديو حرائق مستعرة في الغابات باليونان، حيث اشتدت النيران على مدار عدة أيام.

وكشفت فيديوهات متداول مشاهد مرعبة من تلك الحرائق والتي تظهر مدى ما وصلت إليه رغم جهود الإطفاء المستمرة من السلطات.

كما عثرت السلطات اليونيانية على جثث 18 شخصًا يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة اجتاحتها الحرائق شمال شرقي اليونان.

اقرأ أيضا

انفجار مصفاة نفط
12:10 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

مقتل العشرات في انفجار مصفاة نفط بدولة إفريقية

الجيش الأمريكي
12:00 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تعرض لمضايقات بعد إسلامه.. 400 ألف دولار تعويض لشرطي أمريكي

الكويت
10:28 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بعد مقاطعة كويتية دامت 8 شهور .. تحرك مفاجيء بشأن 200 ألف عاملة فلبينية

بق الفراش
9:55 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

مشاهد مرعبة .. شاب عربي يوثق غزو بق الفراش لشوارع فرنسا

اقرأ أيضا

بقيمة 70 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية متطورة لدولة خليجية

بشرى سارة.. اعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة قريبا

قرار مفاجيء من السفارة المصرية بشأن الكويتيين.. ما الأمر؟

بعد مصادرتها.. أمريكا ترسل أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين إلى أوكرانيا

نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

19_2023-638191933155522955-552 7:56 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.. ماذا يجري؟

الداخلية الكويتية 5:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بإنهاء خدمات 800 وافد

009009 2:36 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بيان عاجل للنيابة العامة المصرية حول حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

مبنى امن الاسماعيلية 9:44 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بالفيديو والصور.. حريق مديرية أمن الإسماعيلية في مصر يسيطر على "إكس"

اقرأ أيضا

روسيا وأوكرانيا
6:02 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أنباء عن مفاوضات روسية أوكرانية.. هل تنتهي الأزمة قريبا ؟

نوبل الكيمياء
1:35 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إعلان فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء

الحرب الروسية الاوكرانية
8:51 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا تتقدم عسكريًا وتُعلن مقتل 261 جنديًا روسيًا في 24 ساعة

F7jbHdhWsAAWTJG
8:36 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

صواريخ نووية
9:48 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بقيمة 70 مليون دولار.. صفقة صواريخ أمريكية متطورة لدولة خليجية

واردات الخليج
9:15 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بشرى سارة.. اعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة قريبا

أهم 10
8:49 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

التجارة - مستودع - التستر - مكافحة التستر
8:37 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

لحظة مداهمة مستودعات بالرياض وضبط جرائم تستر تجاري

وزير التعليم
8:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من مؤتمر وزير التعليم .. كل ما يهم الطلاب والمعلمين والمبتعثين بالتفصيل (فيديوهات)

سفارة مصر بالكويت
7:58 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

قرار مفاجيء من السفارة المصرية بشأن الكويتيين.. ما الأمر؟