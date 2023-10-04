كارثة غير مسبوقة.. 6400 حريق بهذه الدولة

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لم يسبق أن أتت حرائق على هذا الحجم الكبير من المساحات (18 مليون هكتار، 6400 حريق) في بلد من البلدان مثل ما حدث في كندا.





حرائق الغابات في كندا: اضافة اعلان



مشاهد مرعبة:



وبسبب الحرائق تم إجلاء هذا العدد الكبير من الأشخاص (أكثر من 200 ألف) وتضرر عدة مقاطعات واندلاع حرائق ضخمة.كما تعرضت أغصان الأشجار وتفحمت جذوعها وجذورها في إحدى غابات التنوب السوداء وحدها مجموعة من الطحالب صمدت أمام ألسنة النار التي نشبت في يونيو الماضي.ويجد العلماء صعوبة في تقييم موسم الحرائق في كندا، إضافة إلى صعوبة في إيجاد التعابير لوصفه ويؤكدون أنه غير مسبوق واستثنائي من حيث الحجم والمدة.وأوضحوا أنه ستكون له عواقب وخيمة على المدى الطويلحيث صرح الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية يان بولانجيه أن الأمر بسيط لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية على نطاق كندا.وفي وقت سابق أظهرت مقاطع فيديو حرائق مستعرة في الغابات باليونان، حيث اشتدت النيران على مدار عدة أيام.وكشفت فيديوهات متداول مشاهد مرعبة من تلك الحرائق والتي تظهر مدى ما وصلت إليه رغم جهود الإطفاء المستمرة من السلطات.كما عثرت السلطات اليونيانية على جثث 18 شخصًا يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة اجتاحتها الحرائق شمال شرقي اليونان.