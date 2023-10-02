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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو والصور.. حريق مديرية أمن الإسماعيلية في مصر يسيطر على "إكس"

مبنى امن الاسماعيلية
تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر
أ أ
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سيطر حريق "مبنى مديرية أمن الإسماعيلية" في مصر على منصة "إكس" اليوم الاثنين، ونالت أخبار الحريق ومتابعاته بالصور والفيديو اهتمام المتابعين بصورة واسعة.
وكان حريق هائل قد اندلع فجر اليوم الثنين في مبنى مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر، وأظهرت مقاط فيديو متداولة سيطرت النيران على كامل المبنى.


تفحم المبنى بالكامل

وانتشرت العديد من الصور على "إكس" توضح مدى الضرر الذي لحق بالمبنى، وظهوره متفحمًا بالكامل بعد السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء.
وعن المصابين، قالت وزارة الصحة المصرية إنه أصيب جرّاء الحريق 26 شخصًا من بينهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق.




فيديو يوثق سقوط جندي من المبنى

ويظهر أحد الفيديوهات المتداولة عن الحريق عملية نقل بعض المصابين بسيارات الإسعاف، ونجاتهم من الحادث بصعوبة.
وفيديو آخر متداول على المنصة يظهر أحد الجنود وهو معلق على جدران المبنى أثناء اشتعاله، يحاول النجاة من الحريق، إلا أنه يسقط من ارتفاع كبير، ولم يظهر الفيديو مصيره.


تفاصيل الحادث في سطور

1 ـ سحب الدخان الأسود تغطى سماء المنطقة.
2 ـ الحماية المدنية تتلقى بلاغًا في الساعات الأولى من صباح الاثنين بنشوب حريق بمقر مديرية أمن الإسماعيلية.
3 ـ سيارات الإطفاء تندفع إلى موقع الحريق والدفاع المدني يحاول السيطرة على النيران.
4 ـ النيران تلتهم مبنى مديرية الأمن بالكامل.

5 - الجيش المصري يدفع بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين لموقع الحريق.
6 ـ ارتفاع عدد المصابين جراء حريق الإسماعيلية إلى 25 مصابًا حتى الآن.
7 ـ طوارئ في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين.
8 ـ الحماية المدنية تسيطر على الحريق مع شروق شمس اليوم وبدء عمليات التبريد




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