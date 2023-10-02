بيان عاجل للنيابة العامة المصرية حول حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

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بعد ساعات من حريق ضخم شب في مديرية أمن الإسماعيلية شرف البلاد، أصدرت النيابة العامة المصرية، الاثنين، بيانا عاجلا بشأن الحادث الذي راح ضحيته العشرات.

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النيابة: مبنى مديرية أمن الإسماعيلية تفحم بالكامل



وأوضحت في بيانها، أنها تلقت في الرابعة والنصف فجر الاثنين الموافق 2 أكتوبر عام 2023، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.وحسب "سكاي نيوز"، فقد أضافت أنه من فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية، لمعاينته.وأكدت أن المعاينة أسفرت عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.تم التحقيق وسؤال 33 من المصابينوبينت فريقٌ من النيابة العامة تشكل للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابًا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.





استنفار لاستقبال المصابين

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق.ولفتت إلى أنه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.وأشار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.