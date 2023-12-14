كارثة بدولة عربية.. 80 % من موطن الأسماك تحول إلى يابسة

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تعرض القطاع السمكي والثروة السمكية في العراق إلى تراجع غير مسبوق خلال عام واحد فقط، وخسرت البلاد آلاف الأطنان من الثروة السمكية مقارنة بالعام الماضي. اضافة اعلان





كارثة الأسماك في العراق:



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وبحسب ما ذكرته صحيفة "السومرية" العراقية، فإن المناطق الجنوبية تعد من أكثر المناطق شهرة بالأسماك والثروة السمكية، لكن الموطن الرئيسي للاسماك المتمثل بالأهوار، هو الأكثر تأثرا واضمحلالا بفعل الجفاف.وكشفت الأرقام أن إنتاج الأسماك في العراق تراجع من 800 ألف طن في عام 2022، إلى النصف في العام الجاري.فيما قدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق خسائر الثروة السمكية بأكثر من 400 مليون دولار، مطالبة بوضع حد عاجل للتدهور البيئي والمناخي في البلاد.ويقدر خبراء ومختصون أن توالي موسم الجفاف للموسم الرابع انعكس سلبا على الثروة السمكية وخاصة في الأهوار التي تفوق مساحاتها الـ20 الف كيلومتر مربع قبل أن تتراجع إلى 4 آلاف كيلومتر مربع، مايعني ان مياهها تراجعت بنسبة 80%.يذكر أنها كانت تحتوي على مياه تقدر بـ20 مليار متر مكعب والذي أصبح أغمارها ضحل للغاية وأصبحت خارج الخدمة تقريبا.ويواجه قطاع الثروة السمكية جملة تحديات، بالإضافة لانخفاض مناسيب المياه وتلوثها.وقد وصلت مشكلة الصيد الجائر والعشوائي لتهديد أنواع شهيرة على موائد العراقيين بالانقراض من نهري دجلة والفرات والروافد والبحيرات.أيضا تراجعت نقاوة البيئة المائية وجودتها، بفعل تلوث المسطحات المائية بالسموم والمخلفات والنفايات وأخطرها مياه الصرف الصحي.