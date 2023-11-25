الأكبر خلال عام.. تفكيك شبكة دولية لتجار السموم في دولة عربية

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تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، أمس الجمعة، في العراق من تفكيك شبكة دولية لتجارة مخدرات.





تفكيك شبكة مخدرات دولية في العراق:

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وبحسب ما نقلته صحيفة السومرية أنه تم ضبط الشبكة في محافظتي كركوك والسليمانية.وجاء نص البيان: "بإشراف معالي وزير الداخلية وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة كركوك و مدير عام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبأمره مدير مديرية مكافحة المخدرات في كركوك ؛ شرعت القوات الأمنية بعمليات استباقية".وأوضح البيان:" وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وعلى مدار أسبوعين من المتابعة أثمرت الجهود بضبط (واحد وخمسون كيلو غرام) من مادة (الكريستال) المخدرة والقبض على عدد من المتهمين بالجرم المشهود".و تعتبر هذه العملية الأكبر خلال هذه السنة حيث تمكن خلالها رجال مكافحة مخدرات كركوك الأبطال بالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات سليمانية من تفكيك شبكة تجار مخدرات دولية والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي.كما نوهت أنه تم توقيف المتهمين وفق المادة 28من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم50 لسنة 2017 لينالوا جزائهم العادل.