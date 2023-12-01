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"أقنعتهم بالعمرة".. شركة وهمية تحتال على معتمرين عراقيين بنصف مليون دولار

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الاحتيال والنصب
أ أ
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نجحت شركة وهمية في العراق في الاحتيال على قرابة 1000 شخص بعد تقديمها عروضا مغرية لأداء مناسك العمرة وغيرها من سبل الاحتيال.

قصة علي "أحد الضحايا":اضافة اعلان


وقال "علي" أحد ضحايا تلك الشركة لشبكة "رووداو" الإعلامية: "لقد أخذوا منا نسخا من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام"، في إشارة للضحايا والدته وأصدقائه.

وأضاف: بناء على ذلك، سلمناهم في بداية الأمر 200 دولار وبعدها راجعناهم ليلا أنا ووالدتي وأكملنا المبلغ ليصبح 425 دولارا"، وأشار إلى أن "أصحاب الشركة أخبرونا أن اليوم هناك خلل بإصدار التأشيرات وسوف تصدر يوم غد".

وتابع: "بعد ذلك، جئنا في اليوم الثاني صباحا لاستلام التأشيرات، لكن لم نجد أحدا من الشركة، بيد أن باب الشركة كان مفتوحا كما أن الموظفات غير موجودات".

إجمالي ما جمعته الشركة:


وبلغ إجمالي ما جمعته الشركة المذكورة نحو نصف مليون من مواطنين بعد تقديمهم للعمرة خلال أيام معدودة، وأصحاب شركات أخرى يتحدثون عن وضع مريب للشركة ذاتها.

وقال أركان حبيب، وهو صاحب شركة سياحية مجاورة للشركة الوهمية: "لم يتم وضع إعلان تعريفي للشركة، كما لم يوفر صاحبها خط كهرباء مولدة"، مؤكدا أنه "لا توجد هكذا شركة، حتى وإن كانت شركة جديدة".




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