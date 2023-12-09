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صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة وإصابة 32 طالبا وأستاذا في حريق بجامعة عربية

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جامعة أربيل
أ أ
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كشفت مديرية صحة سوران شمال أربيل في العراق عن مصرع 14 شخصاً وإصابة 18 آخرين جميعهم من الطلبة والتدريسيين في حريق نشب بقسم داخلي تابع للجامعة هناك.اضافة اعلان

اندلاع حريق في القسم الداخلي:


واندلع حريق في القسم الداخلي بناحية سوران، وقد وصلت العديد من فرق الصحة والدفاع المدني إلى مكان الحادث.

وتسبب الحريق بمصرع 14 شخصاً وإصابة 18 آخرين، جميعهم من الطلبة والتدريسيين الذين يقطنون القسم الداخلي.

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استهداف صاروخي:

في وقت سابق، تعرضت قاعدة أمريكية في العراق لهجوم صاروخي جديد  حيث تم استهداف القوات الدولية العاملة هناك.

وقبل يومين، أفادت وسائل الإعلام العراقية، باستهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية غربي محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدران بالجيش العراقي قولهما إن "صواريخ كاتيوشا استهدفت، قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارا سمع داخل القاعدة".

المنظومات الدفاعية:

واعترضت المنظومات الدفاعية في قاعدة عين الأسد، طائرتين مسيرتين وأسقطتهما في أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة.

وفي بيان نقلته وكالة "رويترز" عن مجموعة "سايت" للاستخبارات، أعلنت "المقاومة في العراق"، وهي جماعة مسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم.

قاعدة عين الأسد:

وفي وقت سابق، وقع هجوم مماثل على قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار، وأعلنت فصائل "المقاومة" في العراق مسؤوليتها أيضاً.

وأعلن متحدث باسم البنتاجون "وفاة متعاقد مدني بعد ذبحة صدرية خلال محاولته الاختباء خلال الهجمات على قاعدة عين الأسد".

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