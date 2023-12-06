كارثة إنسانية.. استشهاد وإصابة فلسطينيين في غزة والضفة وتوقف المستشفيات(تقرير)

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استشهد ستة فلسطينيين اليوم، في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت منازل في مخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين. اضافة اعلان

وفي ذات السياق، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تتعرض لقصف عنيف أدى لاستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية.





شهيدان برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية



خروج آخر مستشفى شمال قطاع غزة عن الخدمة



كارثة إنسانية بسبب النقص الغذاء الحاد في غزة



كما استشهد فلسطينيان اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، وبلدة طمون بطوباس، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين؛ مما أدى لاستشهاد فلسطينيين وجرح ثلاثة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 262 شهيدًا والمئات من الجرحى، وذلك أثر التصعيد الإسرائيلي في بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية,وفي ذات السياق، أصيب سبعة فلسطينيين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.في الوقت نفسه كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، توقف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة عن الخدمة، بسبب القصف المستمر على بوابات ومحيط المستشفى، مما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.وقالت إن 400 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة باتوا بدون مستشفيات ومراكز صحية، وذلك بسبب قصفها ومحاصرتها من الدبابات الإسرائيلية، وفي مقدمتها المستشفى الإندونيسي.ولفتت الانتباه إلى أن حياة آلاف الجرحى في ظل كثافة القصف الإسرائيلي في خطر في ظل توقف الخدمات الطبية في مستشفيات شمال قطاع غزة كافة، مشيرة إلى أن 20 مستشفى خرج عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بسبب القصف ونفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.كما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن إمدادات الغذاء والدواء والوقود، التي تصل عبر معبر رفح البري، لا تكفي سوى 5 % من احتياجات قطاع غزة من الغذاء والدواء، وأن 1،9 ملايين نازح فلسطيني ممن خرجوا من منازلهم تحت القصف، ويقيمون في 156 مركز إيواء تابع للأونروا، يعانون من الجوع والعطش وفقدان الأمن الغذائي.وأشارت الوكالة إلى أن 130 من موظفيها قضوا، خلال عمليات القصف التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الأمم المتحدة يسجل في هذه الفترة الوجيزة من العدوان.