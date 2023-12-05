45 ألف جريح.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 15.914 شهيدًا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم 59 على التوالي، إلى 15.914 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد استهداف آلاف المنازل والمنشآت التي تم تدميرها. اضافة اعلان

وأفادت "الصحة الفلسطينية" أن طواقم الإسعاف انتشلت خلال الساعات الماضية 349 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت لعمليات تدمير شامل من قبل طائرات الاحتلال.





43 ألف جريح



الاحتلال يتسبب بإعاقة نحو 12 ألف فلسطيني



فلسطين تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب



وأضافت أن عدد جرحى العدوان اقترب من 43 ألف جريح، ويواجهون صعوبة بالغة في الحصول على العلاج في ظل توقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية، بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.فيما وثّق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسات صحية، تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي بإعاقات متنوعة لنحو 12 ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، الذين فقدوا أطرافهم، بالإضافة إلى إصابات في الرأس، بعد قصف منازلهم وتجمعات للفلسطينيين في القطاع.وأفادت المؤسسات الصحية، أن عدم القدرة على توفير العلاج المناسب لجرحى العدوان فاقم الوضع الصحي للجرحى، وتسبب في عمليات بتر لأطرافهم كان من الممكن إنقاذها.وأشارت إلى أن 40 ألف فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان ويفتقرون للعلاج المناسب لهم، وذلك في ظل خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة؛ بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة الاحتلال قصف وحصار المستشفيات.في الوقت نفسه أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف المستشفيات خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها.وطالبت مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على الشعب كونها جزءًا لا يتجزأ من خطوات عملية لحل الصراع بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.