الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

45 ألف جريح.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 15.914 شهيدًا

قصف غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم 59 على التوالي، إلى 15.914 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد استهداف آلاف المنازل والمنشآت التي تم تدميرها.اضافة اعلان
 وأفادت "الصحة الفلسطينية" أن طواقم الإسعاف انتشلت خلال الساعات الماضية 349 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت لعمليات تدمير شامل من قبل طائرات الاحتلال.

43 ألف جريح

وأضافت أن عدد جرحى العدوان اقترب من 43 ألف جريح، ويواجهون صعوبة بالغة في الحصول على العلاج في ظل توقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية، بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

الاحتلال يتسبب بإعاقة نحو 12 ألف فلسطيني

فيما وثّق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومؤسسات صحية، تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي بإعاقات متنوعة لنحو 12 ألف فلسطيني بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، الذين فقدوا أطرافهم، بالإضافة إلى إصابات في الرأس، بعد قصف منازلهم وتجمعات للفلسطينيين في القطاع.
 وأفادت المؤسسات الصحية، أن عدم القدرة على توفير العلاج المناسب لجرحى العدوان فاقم الوضع الصحي للجرحى، وتسبب في عمليات بتر لأطرافهم كان من الممكن إنقاذها.
وأشارت إلى أن 40 ألف فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان ويفتقرون للعلاج المناسب لهم، وذلك في ظل خروج معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة؛ بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة الاحتلال قصف وحصار المستشفيات.

فلسطين تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب

في الوقت نفسه أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف المستشفيات خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها.
وطالبت مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على الشعب كونها جزءًا لا يتجزأ من خطوات عملية لحل الصراع بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

غابة في بيرو
10:19 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

فيروس لا مثيل له يصيب عامل بناء في بيرو

WhatsApp Image 2023-12-05 at 1.38.19 AM
3:00 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. قرار فاجأ الكويتيين.. ماذا سيحدث للسلع التموينية في أول يناير؟

GAieVNAWEAAheA5
2:30 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

اعتقال سفير أمريكي سابق بعد اتهامه بالتجسس لحساب هذه الدولة

ا
12:51 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

خلال أيام.. الإطاحة بعشرات التجار وضبط آلاف الزجاجات من أم الخبائث بدولة خليجية

اقرأ أيضا

هل اقتربت روسيا من حسم المعركة في أوكرانيا؟.. تصريح مفاجيء من البيت الأبيض

كلاب مدربة وفرق إنقاذ.. ماذا حدث لـ 48 مفقودا بقمة جبلية وعرة في دولة عربية

حبس رئيس دولة عربية سابق ومصادرة ممتلكاته

عاجل.. حرق سيارة مسؤول وإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية .. ماذا يحدث في الكويت؟

التحقيق في تسريب معلومات سرية للولايات المتحدة.. ماذا يحدث في إسبانيا؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قصف غزة 2:01 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

"الخارجية الفلسطينية": الهدنة كشفت عن دمار هائل وكارثة غير مسبوقة بغزة

قصف غزة 3:36 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف طائرات الاحتلال لغزة

تشييع شهداء غزة 9:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

13 ألف شهيد.. الكشف عن آخر حصيلة لضحايا العدوان على غزة

قصف غزة 2:42 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

استشهاد 76 فلسطينيًا في الغارات المستمرة على قطاع غزة

اقرأ أيضا

الجامعة العربية
2:45 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"الجامعة العربية" تؤكد رفضها التهجير القسري للفلسطينيين

1000_bbd7acd004
11:22 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تحطم طائرة عسكرية هندية ومصرع طاقمها

ث563463
10:01 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

زلازل قوية.. مصرع 11 شخصًا إثر ثوران بركان غرب إندونيسيا

شركة نفط الكويت
1:00 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

بعد السيطرة على الحريق.. بيان عاجل من شركة نفط الكويت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

بنك التنمية الاجتماعية
10:03 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية

ثغ555
9:54 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

توضيح من "الصحة" حول رسوم علاج الأسنان بالمستشفيات الحكومية

أهم 10
9:31 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر وسر التلاعب في قطع غيار السيارات

وظائف فرص شاغرة
9:02 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة

حساب المواطن
8:22 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. كم يومًا تبقّى على إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر؟

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم
7:45 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

رئيس الهيئة العامة للمنافسة يكشف سر التلاعب في قطع غيار السيارات (فيديو)