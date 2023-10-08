ارتفاع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 256 شهيدًا

أ أ

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 256 شهيدًا و1788 جريحًا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 20 طفلاً، قضوا في عمليات القصف العنيف من طائرات الاحتلال على المنازل والأبراج السكنية. اضافة اعلان





24 شهيدًا وعشرات الجرحى



استشهاد شاب فلسطيني غربي نابلس



تشديد الإجراءات بالقدس المحتلة



من جانبها، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة شهداء الغارات التي شنها طيران الاحتلال، الليلة الماضية واليوم، بلغت 24 شهيدًا وعشرات الجرحى، جرى انتشالهم من المنازل والبنايات السكنية التي تم استهدافها بالصواريخ.وصباح اليوم، استشهد شاب فلسطيني، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الشاب أحمد عاطف العواودة 19 عامًا، أصيب برصاص الاحتلال، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.وصعدت قوات الاحتلال انتهاكاتها العنيفة ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتشديد الإجراءات بالقدس المحتلة، فضلا عن شن طيران الاحتلال الحربي غارات مكثفة على قطاع غزة.