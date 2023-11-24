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قوات الاحتلال ترتكب جريمة بشعة في المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة
أ أ
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اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، حيث قامت بإعدام امرأة فلسطينية جريحة وأصابت واعتقلت 6 آخرين.اضافة اعلان
وكثف الطيران الصهيوني غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

جريمة حرب

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحية قولها: "إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي يعد جريمة حرب فظيعة وشديدة".

تفجير بناية سكنية مأهولة

 بالتوازي مع ذلك، استهدف طيران الاحتلال فجرًا بناية سكنية مأهولة في النصيرات "مخيم2" وسط قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

استشهاد وإصابة العشرات

 إلى ذلك انتشلت طواقم الدفاع المدني 10 فلسطينيين من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، كما واصلت طائرات الاحتلال استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين.
ودخلت الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لفلسطين، والتي تم التوصل إليه بوساطة دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

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