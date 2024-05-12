الأحد، 04 ذو القعدة 1445 ، 12 مايو 2024

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بينهم 24 امرأة.. الإطاحة بشبكة تمارس الرذيلة بدولة خليجية

رجل مرور كويتي
أرشيفية
أ أ
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ألقت وزارة الداخلية الكويتية، أمس السبت، القبض على 24 امرأة ورجلا بتهمة ممارسة الدعارة.
وقامت الوزارة  بنشر بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس يظهر صور المقبوض عليهم، ووجهت لهم تهمة الأعمال المنافية للآداب العامة.اضافة اعلان

نص بيان الداخلية:

"استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط (24) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد، كما تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة وتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وتدعو وزارة الداخلية الجميع الى التعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ في حال رصد أي سلوكيات خارجة عن القانون ومخالفة للآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) أو عمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655 - 25589644).

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