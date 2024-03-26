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32.414 شهيدًا.. سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين اليوم في غزة

قصف غزة
شهداء غزة
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لليوم الثاني والسبعين بعد المئة، يستمر القصف المتواصل من طيران ومدفعية الاحتلال على قطاع غزة.
واستشهد اليوم أكثر من 49 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الماضية في سلسة عمليات القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي طال منازل سكنية في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان

استشهاد 49 فلسطينيًا في قصف رفح

 وأفاد مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح، أن الطواقم الطبية انتشلت 49 شهيدًا وعشرات الجرحى من تحت ركام أكثر من خمسة منازل تعرضت لقصف من طائرات الاحتلال، يتزامن القصف المكثف على رفح مع تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني، لجأوا للمدينة للاحتماء من القصف الذي دمر منازلهم في شمال ووسط قطاع غزة.

استشهاد 30 فلسطينيًا جراء قصف على مدينة غزة

كما استشهد أكثر من 30 فلسطينيًا من عائلة واحدة اليوم، جراء قصف استهدف منزلاً في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الفرق الطبية انتشلت 30 فلسطينياً من تحت ركام منزلهم الذي استهدفه القصف، معظمهم من الأطفال والنساء، تزامن ذلك مع مواصلة الدبابات قصفها لمحيط مستشفى الشفاء، وتدمير معظم المنازل المحيطة به.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 32.414 شهيدًا

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 172 على التوالي إلى 32.414 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74.787 جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 81 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 93 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

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