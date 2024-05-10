أ أ

أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.





أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور



الامير مشعل: اتخاذنا قرارًا الصعب الإنقاذ البلاد



وفي كلمة للشعب، أوضح أمير الكويت أن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشددًا على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.وأضاف أن الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنها، لاقتًا إلى أن بعض النواب حاول فرض إملاءات وشروط للدخول في الحكومة.وأكد أن البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، وأن البلاد واجهت من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.وتابع: "لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكًا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، مؤكدًا أنه قرر اتخاذ قرارًا الصعب الإنقاذ البلاد.وأشار إلى أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، مؤكدًا على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف.