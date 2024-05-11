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صحيفة تواصل الالكترونية

اتهامات باطلة.. حرب كراهية جديدة ضد المسلمين في الهند

المسلمين في الهند
المسلمين في الهند
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تزامنا مع فترة الانتخابات ولكسب قاعدة شعبية متطرفة، نشر حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤخرا مقاطع فيديو تسييء للمسلمين.اضافة اعلان

انتهاكات جديدة للهندوس ضد المسلمين:


وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد تصور المسلمين على أنهم غزاة يهاجمون المعابد الهندوسية ويستولون على مجوهرات النساء الهندوسيات.
وبحسب م نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد  وصف مودي،الذي يخوض حملة انتخابية لولاية ثالثة، المسلمين بأنهم "متسللون" في البلاد.

الانتخابات الهندية:


وتجري الانتخابات الهندية على سبع مراحل على مدى ستة أسابيع لتخفيف العبء اللوجستي الهائل المتمثل بتنظيم العملية الديموقراطية في الدولة التي تضم ثاني أكبر عدد من السكان في العالم.
وكان رئيس الوزراء، الذي ركز على الهوية الهندوسية والمعتقدات الدينية للبلاد، قد تعهد بقيادة حزبه إلى السلطة مرة أخرى، هذه المرة بأغلبية ساحقة في البرلمان.
يذكر أن قانون الانتخابات الهندي يحظر تنظيم الحملات الانتخابية على أساس التحريض "الطائفي"، لكن حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي كثيرا ما يستشهد بالانقسام الديني الرئيسي في البلاد خلال حملته الانتخابية.

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