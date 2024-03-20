أوضاع كارثية بغزة.. استشهاد 100 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء

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وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قتل قوات الاحتلال لأكثر من 100 فلسطيني في أقل من أسبوع أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات في منطقة الدوار الكويتي ودوار النابلسي بمدينة غزة.





استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني في أقل من شهر



الأوضاع الإنسانية والصحية في مستشفى الشفاء كارثية



استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف على وسط غزة



الاحتلال يواصل قصف مستشفى الشفاء غرب غزة



الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 23 فلسطينيًا استشهدوا الليلة الماضية، في قصف، أثناء محاولتهم الحصول على المواد الغذائية في منطقة الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة، ليقترب عدد شهداء وجرحى المجازر التي ارتكبت بحق الذين يبحثون عن الطعام في ظل حالة الجوع التي تعصف بسكان قطاع غزة إلى أكثر من 2000 فلسطيني في أقل من شهر.وتشير وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال على الرغم من التنديد الدولي بمجزرة الدوار النابلسي غرب مدينة غزة بحق مئات الفلسطينيين الذين ينتظرون قوافل المساعدات، والتي ارتكبها نهاية الشهر الماضي، وأسفرت حينها عن استشهاد 120 وإصابة نحو 750 بجروح، إلا أنه واصل قتل المزيد من الفلسطينيين بشكل يومي في منطقة الدوار النابلسي، وذلك في إطار جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.من جانبه، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع الإنسانية والصحية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة كارثية، في ظل مواصلة الاحتلال حصار المستشفى لليوم الثالث على التوالي، مؤكدًا وجود العشرات من جثث الشهداء في محيط المستشفى لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم لكثافة القصف، وقطع الاحتلال كل الطرق المؤدية إلى المنطقة.كما استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، جراء قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، أن الطواقم الطبية انتشلت تسعة شهداء من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.في السياق ذاته، يواصل الاحتلال قصف محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ووفقًا لمصادر طبية فقد استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين نتيجة استمرار القصف على محيط مستشفى الشفاء المحاصر من الدبابات الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى محررون.في الوقت نفسه، أوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن عمليات الاعتقال تمت في جنين وقلقيلية ورام الله والخليل، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.