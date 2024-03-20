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غزة اليوم.. استشهاد وإصابة العشرات في سلسلة غارات على وسط القطاع

شهداء غزة
شهداء غزة
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 استشهد ٤٠ فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الأربعاء، في سلسة عمليات القصف التي استهدفت وسط قطاع غزة.

الطواقم الطبية انتشلت ٤٠ شهيدًا من عدة منازلاضافة اعلان

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، أن الطواقم الطبية انتشلت ٤٠ شهيدًا من عدة منازل تعرضت لقصف في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية صوب شواطئ مخيم النصيرات وسط القطاع.
 في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 31.923 شهيدًا

فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 166 على التوالي إلى 31.923 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74.096 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 104 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 162 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

الأمم المتحدة: قيود الاحتلال تعوق وصول المساعدات إلى غزة

في القوت نفسه، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن قيود الاحتلال المفروضة لازالت تعوق وصول المساعدات في الوقت المناسب إلى غزة، خصوصًا إلى مئات الآلاف من المدنيين في شمال غزة، وقد رفض كيان الاحتلال خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي تيسير أكثر من نصف بعثات المساعدات الإنسانية المقررة، حيث لم يوافق سوى على 11 بعثة من مجموع 24.
 وأشار المكتب إلى إن إرسال المساعدات إلى الشمال يتطلب الحصول على موافقات يومية من سلطات الاحتلال، وكثيرًا ما يتم إرجاع قوافل الشاحنات دون السماح بمرورها، داعيًا إلى ضمان إمكانية تسليم ما يكفي من المساعدات على أساس موثوق، كما دعا أوتشا جيش الاحتلال لفتح جميع نقاط العبور البرية الممكنة لوصول الإمدادات بالكميات اللازمة لمنع المجاعة الوشيكة.

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