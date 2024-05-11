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جرائم الاحتلال تتواصل.. توقف معظم مستشفيات غزة عن العمل وارتفاع حصيلة الشهداء

غزة
ارشيفية
أ أ
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توقفت معظم مستشفيات قطاع غزة عن تقديم الخدمات الطبية باستثناء مستشفيات الأوروبي شرق خان يونس وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح التي من المرجح أن تتوقف أيضًا خلال الساعات القادمة بسبب نفاذ الوقود والأدوية.اضافة اعلان
يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال في إغلاق معبر رفح البري وكرم أبو سالم التجاري، واجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

انهيار الوضع الصحي

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الصحي في مدينة رفح انهار بالكامل في ظل اجتياح قوات الاحتلال للمدينة والقصف المكثف عليها، مما شل قدرة الأطقم الطبية عن انتشال الشهداء والجرحى، لافتة النظر إلى أن مدينة رفح يتعرض وسطها وغربها لقصف متواصل طال عشرات المنازل والأبراج.
وفي سياق متصل، أشارت الصحة الفلسطينية أن الأطقم الطبية أنهكت واستنزفت في ظل العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمرضى، وعدم القدرة على استيعاب نحو نصف مليون مريض وجريح بحاجة عاجلة للعلاج، مؤكدة استشهاد العديد من الجرحى خلال الأيام الخمسة الماضية، بسبب مواصلة الاحتلال اجتياح معبر رفح البري وتوقفه عن العمل.

ارتفاع عدد الشهداء

كما أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 218 على التوالي إلى 34971 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78641 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 28 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 69 آخرون بجروح في قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

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