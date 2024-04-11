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18 ألف شكوى.. الفئران تغزو مستشفيات بريطانيا والحشرات تهاجم مجددًا

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الفئران بمستشفيات بريطانيا
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بعد أزمة البق والحشرات، اجتاحت أعداد كبيرة من الفئران، المستشفيات الحكومية في بريطانيا، بمعدل 18 حادثة يوميًا.

الفئران تغزو مستشفيات بريطانيا اضافة اعلان

وكشفت وسائل إعلام محلية عن حجم معاناة المستشفيات الحكومية من انتشار الفئران والحشرات، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة تطهير تلك المستشفيات السنوات الماضية.


ونقلت "العربية"، عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن آلاف الفئران تتواجد فى المستشفيات، حيث تجري مكافحة الآفات والقوارض فى غرف الولادة والعمليات ووحدات العناية المركزة للأطفال.

18 ألف حادثة متصلة بالفئران والحشرات

وأكدت هيئة الخدمات الصحية، أنها سجلت 18 ألف حادثة متصلة بالفئران والحشرات خلال آخر ثلاث سنوات.


وبينت أنها سجلت أكثر من 6600 حادثة فقط العام الماضي، ما اضطر الهيئة لإنفاق الملايين لمكافحة انتشار الفئران، حيث وصل حد الانفاق عليها إلى نحو 3 ملايين إسترليني.
وأضافت أن هذه الإجراءات غير كافية وأن أعمال الصيانة المتأخرة حتى الآن وصل الإنفاق بها إلى 11 مليار إسترليني.

استدعاء العاملين في مجال إبادة الحشرات

فيما تستدعي بعض المستشفيات، العاملين في مجال إبادة الحشرات بشكل شبه يومي وسط تفشي الجرذان والفئران في العديد من المباني القديمة.


وحسب مراقبين، فكأن أزمة تفشي حشرة بق الفراش لم تكن كافية لتلقي بثقل على البريطانيين، حتى تكشفت أزمة أخرى هذه المرة تتعلق بالفئران.

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