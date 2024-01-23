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قرار فوري من وزير الداخلية الكويتي بشأن واقعة اعتداء شرطي بسكين على شخص آخر

رجل مرور كويتي
أرشيفية
أ أ
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، صدور قرار من الوزير بشأن المتورطين في واقعة "المطار"، والتي أظهرت شرطي يعتدي على شاب بسكين.

تسريح أطراف المشاجرةاضافة اعلان

وفي التفاصيل، أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمر باتخاذ أقصى عقوبة في واقعة مشاجرة مطار الكويت الدولي وذلك بتسريح أطراف الواقعة من الخدمة العسكرية وذلك بعد رفع تقرير اللجنة له.

وأكدت وزارة الداخلية أنه لا تهاون في محاسبة من يتجاوز القوانين من منتسبيها أو يسيء إلى المؤسسة الأمنية بأي شكل من الأشكال.

مطاردة بسلاح أبيض

وكانت السلطات الكويتية، قررت حجز عسكري هاجم مواطنا في مطار الكويت الدولي بسكين، خلال مشاجرة اندلعت بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "السياسة" المحلية عن مصدر أمني- أمس-، قوله إن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا مع عسكري يعمل في مرور المطار، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل آلة حادة.

واندلعت مشاجرة بين رجل مرور ومواطن يعمل في المطار، سرعان ما تطورت إلى تبادل الضرب بينهما وإخراج العسكري آلة حادة، ليتدخل رجال الأمن ومارة في فض المشاجرة، بينما قام شخص ثالث بتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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