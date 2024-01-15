الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الطيران المدني" تنذر 40 شركة لتعديل أوضاعها.. ماذا يحدث بالكويت؟

طيران
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


نقلت صحف كويتية عن مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للطيران المدني أمهلت نحو 40 من أصحاب التراخيص الصادرة أخيراً 30 يوما.

الطيران المدني بالكويت ينذر 40 شركة:اضافة اعلان

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الإنذار موجه للشركات ضمن الكيانات ذات الطبيعة الخاصة ولها علاقة بسوق النقل الجوي، ابتداءً من 11 يناير الجاري لتعديل أوضاعهم والحصول على موافقة الإدارة لعودة سريان نشاطهم مجدداً.

وأوضحت المصادر أن الطيران المدني طلبت من وزارة التجارة والصناعة إخطار أصحاب التراخيص التي لا تحتاج لمقر تجاري وتعمل بسوق النقل الجوي، بضرورة الحصول على موافقتها واستيفاء الضوابط المحددة من قبلها خلال المهلة.

وأضافت أن التجارة  أقرت للطيران المدني، بحقها الإجرائي بالحصول على موافقتها المسبقة كشرط لإصدار أي تراخيص تجارية لكيانات ذات طبيعة خاصة لها الحق في مراقبتها.

وتابعت أن التجارة حددت في كتاب رسمي مجموعة أنشطة تتعلق بسوق النقل الجوي وتخضع لرقابة الإدارة، تضم تنظيم كلا من:
1-الرحلات السياحية.
2- الإرشاد السياحي.
3- نشاط حجز الفنادق خارجيا.
4- تنظيم الرحلات الثقافية خارجيا.

أيضا بيّنت أن الأنشطة السياحية التي تضمنها قرار الوزارة بشأن الرخص الفردية ذات الطبيعة الخاصة أو المتناهية الصغر، التي لا تحتاج إلى مقر لمزاولة الأعمال، تخضع لرقابة «الطيران المدني» باعتبار أن أنشطتها تتطلب ضوابط محددة.

أيضا استندت الإدارة في تعزيز رأيها مع التجارة إلى تطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، والذي يقضي بإدراج هذه الأنشطة تحت رقابتها.

اقرأ أيضا

بسبب أحداث البحر الأحمر.. دولة خليجية تتجه لوقف تصدير المواشي الحية

صاروخ يستهدف سفينة بالقرب من اليمن

الدفاع الروسية: واشنطن تختبر استخدام فيروس "جدري القردة" كسلاح بيولوجي

البرازيل.. مصرع 11 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية (فيديو)

مسمار يخرج من مسدس بالخطأ ليدخل في عين رجل ويستقر بالجمجمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العمالة المنزلية 7:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

حقيقة وقف سيريلانكا إرسال العمالة المنزلية للكويت

ا 6:34 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

والكشف عن جنسياتهم.. تفكيك شبكة لإغراق المدارس بالمواد المخدرة في دولة خليجية

ا 10:42 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

ضبط كمية ضخمة من الحشيش في طريقها لدولة خليجية

الكويت 10:26 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

هزت الرأي العام بالكويت.. امرأة عاشت على أنها "بدون".. ووفاتها فجرت مفاجأة عن جنسيتها

اقرأ أيضا

وزارة الأشغال العامة
11:55 م الأحد، 14 يناير 2024

قرار كويتي مفاجيء بإنهاء عمل جميع الوافدين من هذه الوظائف

بركان هاواي
11:23 م الأحد، 14 يناير 2024

نيران الحمم البركانية تصل للمنازل وتحرق منزلين في آيسلندا

ا
5:50 م الأحد، 14 يناير 2024

مسلم ينتصر لعقيدته .. وهذا ما فعله بحارق المصحف في هولندا

قصف غزة
4:45 م الأحد، 14 يناير 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23968 شهيدًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
12:00 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يحذر: شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مخالف للأنظمة

دوريات الأمن
11:27 م الإثنين، 15 يناير 2024

"أمن الرياض" يطيح بمقيم مصري بعد تعديه على آخر بالضرب.. لسبب غريب

صندوق التنمية العقارية
11:00 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. توضيح شامل من الصندوق العقاري.. هل تغيير رقم الجوال يوقف الدعم السكني؟

أهم 10
10:00 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. بشرى من "سكني" وانفجار محطة الوقود وراتب العاملة المنزلية التايلاندية

WhatsApp Image 2024-01-15 at 8.46.18 PM
9:52 م الإثنين، 15 يناير 2024

مسؤول يكشف خطوات وآلية تحويل المبلغ في منصة إيجار للمالك (فيديو)

خدمة الإركاب الحكومي
9:00 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. منصة اعتماد توضح تفاصيل وخطوات خدمة الإركاب الحكومي