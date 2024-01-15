"الطيران المدني" تنذر 40 شركة لتعديل أوضاعها.. ماذا يحدث بالكويت؟

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نقلت صحف كويتية عن مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للطيران المدني أمهلت نحو 40 من أصحاب التراخيص الصادرة أخيراً 30 يوما.





الطيران المدني بالكويت ينذر 40 شركة: اضافة اعلان



وبحسب ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية، فإن الإنذار موجه للشركات ضمن الكيانات ذات الطبيعة الخاصة ولها علاقة بسوق النقل الجوي، ابتداءً من 11 يناير الجاري لتعديل أوضاعهم والحصول على موافقة الإدارة لعودة سريان نشاطهم مجدداً.وأوضحت المصادر أن الطيران المدني طلبت من وزارة التجارة والصناعة إخطار أصحاب التراخيص التي لا تحتاج لمقر تجاري وتعمل بسوق النقل الجوي، بضرورة الحصول على موافقتها واستيفاء الضوابط المحددة من قبلها خلال المهلة.وأضافت أن التجارة أقرت للطيران المدني، بحقها الإجرائي بالحصول على موافقتها المسبقة كشرط لإصدار أي تراخيص تجارية لكيانات ذات طبيعة خاصة لها الحق في مراقبتها.وتابعت أن التجارة حددت في كتاب رسمي مجموعة أنشطة تتعلق بسوق النقل الجوي وتخضع لرقابة الإدارة، تضم تنظيم كلا من:1-الرحلات السياحية.2- الإرشاد السياحي.3- نشاط حجز الفنادق خارجيا.4- تنظيم الرحلات الثقافية خارجيا.أيضا بيّنت أن الأنشطة السياحية التي تضمنها قرار الوزارة بشأن الرخص الفردية ذات الطبيعة الخاصة أو المتناهية الصغر، التي لا تحتاج إلى مقر لمزاولة الأعمال، تخضع لرقابة «الطيران المدني» باعتبار أن أنشطتها تتطلب ضوابط محددة.أيضا استندت الإدارة في تعزيز رأيها مع التجارة إلى تطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، والذي يقضي بإدراج هذه الأنشطة تحت رقابتها.