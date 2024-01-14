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قرار كويتي مفاجيء بإنهاء عمل جميع الوافدين من هذه الوظائف

وافدون في الكويت
وافدون في الكويت
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كشفت وسائل إعلام كويتية عن صدور قرار بإنهاء عمل جميع الوافدين العاملين في قطاع المركز الحكومي وفقاً للنظم واللوائح والقوانين الصادرة بهذا الشأن.

إنهاء خدمات الموظفين الوافدين

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" في وزارة الأشغال العامة، عن طلب الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف المهندسة إيمان العمر من الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية كفاية النجدي، إنهاء خدمات الموظفين الوافدين العاملين في قطاع المركز الحكومي وفقاً للنظم واللوائح والقوانين الصادرة بهذا الشأن.

تكويت الوظائف

وقالت المصادر- وفق الصحيفة- إن "طلب إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين العاملين في المركز، يأتي ضمن التوجه نحو تكويت الوظائف وإحلال الكوادر الوطنية وتمكينها"، مشيرة إلى أن العمر أرفقت كشفاً بأسماء الموظفين التي ترغب في انهاء خدماتهم.
على الجانب الآخر، أفادت المصادر بتوقيع العمر عقداً للقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية والتجهيزية لجميع أنظمة وأجهزة ومعدات أبنية ومرافق وخدمات المركز، وقد تم البدء بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة لرفع كفاءة أنظمة شفط أبخرة الغازات الناتجة عن عمليات الفحص في المختبرات.
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