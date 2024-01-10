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قفزة غير مسبوقة بالأسعار بشأن استقدام العمالة في رمضان بدولة خليجية (تفاصيل)

العمالة المنزلية - مساند - الموارد
أرشيفية
أ أ
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دخلت مكاتب السريلانكية لتصدير العمالة، على خط وقف تصدير عمالة بلادها إلى الكويت، مما يهدد بتفاقم الأزمة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أزمة للعمالة في رمضان بالكويت:اضافة اعلان

يأتي هذا بعد إشادة قطاع عريض من المواطنين بقرار وزارة التجارة بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية الآسيوية شاملة تذاكر السفر بـ 750 ديناراً.

 وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، فإن الأزمة تتفاقم مع استمرار وقف استقدام العمالة الفلبينية الذي بدأ قبل نحو عام تقريباً.

وقد برزت مؤشرات تفاقم الأزمة أمس الأول مع قيام اللجنة الثلاثية، المكونة من ممثلي وزارتي الداخلية والتجارة والهيئة العامة للقوى العاملة، في أول يوم من تطبيق القرار، بإيقاف 41 مكتباً للعمالة لمخالفتها القانون وقرارات التجارة.

وأوضحت أن فترة وقف بعض المكاتب بلغت 6 أشهر، بينما تحدد لاحقاً فترة توقيف بعضها الآخر.

وأضافت الصحيفة أن المكاتب المحلية شهدت ازدحاماً لافتاً من المواطنين تحسباً لتفاقم الأزمة إلى مدى أبعد، نجم عنه ارتفاع سعر التنازل عن الخادم الواحد إلى نحو 2000 دينار.

فيما أعربت عدة مكاتب للعمالة عن اعتراضها على القرار الجديد، مستندة في هذا الموقف إلى جهات العمالة الخارجية، ومنه ما أعلنته مكاتب تصدير العمالة المنزلية في سريلانكا عن وقف تصدير العمالة الجديدة إلى الكويت بصورة مؤقتة.

ونقلت عن المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن المكاتب السريلانكية التي تتعامل مع نظيرتها في البلاد تعتبر تكلفة الاستقدام، التي حددها قرار التجارة، منخفضة ولا تفي بالغرض.

أنه إذا طالت فترة وقف تصدير العمالة المنزلية من سريلانكا فقد يتأثر السوق بصورة واسعة، خصوصاً ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، الذي يكثر خلاله الطلب على الاستعانة بخدمات هذه العمالة.

وبيّن أن أسعار الاستقدام في الكويت تعد الأقل مقارنة بباقي الدول الخليجية التي تتراوح أسعار الاستقدام فيها بين 1200 دينار و1400 للعمالة الآسيوية، و800 للإفريقية، غير شاملة الضرائب المضافة.

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