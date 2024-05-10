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نحو 35 ألف شهيد.. الاحتلال يُدمر مئات المنازل شرق مدينة رفح

الاحتلال - فلسطين - غزة
قصف رفح
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دمرت قوات الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية مئات المنازل في البلدات الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الاحتلال يُدمر مئات المنازل شرق مدينة رفحاضافة اعلان

 وأفادت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بالقطاع، أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت مئات المنازل في بلدات الشوكة والنصر والفخاري وحي الجنينة شرقي مدينة رفح.
 فيما أقدمت قوات الاحتلال المتوغلة بعشرات الاليات العسكرية شرق المدينة على تفجير مربعات سكنية كاملة في محيط معبر رفح البري.
 وأكدت أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى في المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما يتصاعد الدخان الأسود من العديد من المنازل بسبب تعرضها للقصف.

استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف النصيرات

كما استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء القصف الذي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات في بيان، أن الأطقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء والعديد من الجرحى من تحت أنقاض أحد المنازل التي تعرضت للقصف شمال المخيم .
 وفي جنوب قطاع غزة، واصلت الدبابات ومدفعية قوات الاحتلال قصفها العنيف لمدينة رفح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وقد تسبب القصف بدمار في كافة البلدات الشرقية لمدينة رفح والتي تتعرض لاجتياح بري لليوم الرابع على التوالي.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.943 شهيدًا

فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم الـ217 على التوالي إلى 34.943 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78.572 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 39 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 58 آخرون بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

توقف الخدمات الطبية مع استمرار إغلاق المعابر

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن كل الخدمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة ستتوقف خلال الساعات 48 القادمة، نتيجة نفاذ الوقود والأدوية مع استمرار الاحتلال لليوم الرابع على التوالي إغلاق كل معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود والأدوية.
 وأشارت الصحة الفلسطينية أن العمليات الجراحية ستتوقف بشكل كامل في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، مع نفاذ مخزون الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مع استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر.
وحذرت الوزارة من كارثة صحية ووفاة العشرات من المرضى والجرحى في ظل إغلاق الاحتلال لمعبري رفح وكرم أبو سالم، ومنع مئات المرضى والجرحى الذين توصف حالتهم الصحية بالحرجة من السفر بعد اجتياح دبابات الاحتلال للمعبر وإغلاقه، مؤكدة وفاة العديد من الجرحى والمرضى بعد إغلاق الاحتلال معبر رفح.

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