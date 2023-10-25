استشهاد وإصابة الآلاف.. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة (تقرير)

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اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ، 74 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.





الاعتقالات تركزت في الخليل اضافة اعلان



استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات على غزة



استشهاد 6 ألاف وإصابة نحو 20 ألف



استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة



اقتحام مدينة قلقيلية



وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منها نحو 30 فلسطينيًا.وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الجاري 1350 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدات ومدن الضفة الغربية.استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات ،اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.من جانبها، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 6000 فلسطيني، وإصابة نحو 20 ألف بجروح مختلفة، في العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي، مبيّنة أن 70 % من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء وكبار في السن.استشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، صباح اليوم، في اعتداءات قوات الاحتلال على مدينتي جنين وقلقيلية بالضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين، الذي شهد عمليات قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال.