السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشهاد وإصابة الآلاف.. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة (تقرير)

تشييع شهداء غزة
فلسطين المحتلة
أ أ

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ، 74 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

الاعتقالات تركزت في الخليلاضافة اعلان

 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منها نحو 30 فلسطينيًا.
 وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الجاري 1350 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدات ومدن الضفة الغربية.

استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات على غزة

استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب العشرات ،اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

استشهاد 6 ألاف وإصابة نحو 20 ألف

من جانبها، وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 6000 فلسطيني، وإصابة نحو 20 ألف بجروح مختلفة، في العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع عشر على التوالي، مبيّنة أن 70 % من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء وكبار في السن.

استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة

استشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، صباح اليوم، في اعتداءات قوات الاحتلال على مدينتي جنين وقلقيلية بالضفة الغربية.

اقتحام مدينة قلقيلية

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جنين، الذي شهد عمليات قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال.


اقرأ أيضا

العدوان الصهيوني على غزة 6
12:32 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

"التعاون الإسلامي" تدين جرائم الاحتلال وتعزي الدحدوح

image1170x530cropped
11:52 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
10:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع في فلسطين

شهداء غزة
6:50 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

استشهاد 44 واعتقال 56 وزيادة كبيرة في أعداد النازحين بغزة(تقرير)

اقرأ أيضا

بالتفاصيل.. إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة بدون طيار جنوب سيناء

42 ألف طفل مصابون بالحصبة.. الأمراض القاتلة تفتك بأطفال اليمن

انهيار للأسقف والسيارات تسبح في الشوارع بسبب غزارة الأمطار بدولة خليجية

محكمة بدولة خليجية تقضي بإنهاء حياة 8 ضباط هنود بتهمة التجسس لصالح الاحتلال

السويد تعلن عن طرد المتطرف العراقي "سلوان موميكا" حارق المصحف الشريف

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تشييع شهداء غزة 11:42 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

استشهاد 131 فلسطينيًا في القصف المستمر على قطاع غزة

قصف برج غزة 4:46 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد ٥٠ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

اشتباكات 12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة واعتقال العشرات

7ه 7 ع 5:01 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

طائرات الاحتلال تدمر ١٥٩ منزلاً في قطاع غزة ونزوج 23 ألفًا

اقرأ أيضا

نفايات
7:30 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

الأعلى عالميا.. طرح 1250 كجم نفايات يوميا لكل شخص بدولة عربية

5876 775
3:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

في اليوم الـ 19.. 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا في غزة

7757
9:18 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

مصرع 22 وإصابة 60 في إطلاق نار جماعي بولاية أمريكية

مايك جونسون
5:56 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

حليف قوي لـ"ترامب".. من هو مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين