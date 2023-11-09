فورين بوليسي: العالم قبل العدوان على غزة ليس كما بعده

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كشفت صحيفة فورين بوليسي الأميركية، مساء اليوم الخميس، أن "العالم لن يكون كما كان بعد الحرب بين الكيان المحتل وحماس، مؤكدة أن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط سيكون لها تأثيرات جيوسياسية واسعة النطاق". اضافة اعلان





تداعيات العدوان على غزة



تجاهل الأزمة في فلسطين



وأضافت الصحيفة في مقال لأحد كتابها أنه حتى الآن لا يبدو على أي من الدول الرغبة بالمشاركة بالحرب أو تحويلها لصراع إقليمي، خصوصا أنه سيكون أكثر تكلفة وأكثر خطورة.لكن من جهة ثانية، ذكرت الصحيفة الأميركية أنه حتى لو اقتصرت الحرب على غزة وانتهت قريباً، فستكون لها تداعيات كبيرة في جميع أنحاء العالم.ومن أبرز التداعيات التي استعرضتها الصحيفة والتي بدأت بالظهور، هو أن الحرب في غزة عرقلت مساعي الولايات المتحدة في التصدي لروسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا.وأضافت الصحيفة أن الحرب في غزة أضعفت جهود الولايات المتحدة التي كانت تبذلها في حربها الاقتصادية والتكنولوجية ضد الصين بالإضافة لتأثيراتها على خطط الولايات المتحدة الدبلوماسية في الشرق الأوسط.وأشارت فورين بوليسي إلى أن تجاهل القضية الفلسطينية وغض الطرف عن الإجراءات القاسية المتزايدة التي تتخذها حكومة الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية يهدد بانفجار آخر.ودخلت الحرب في غزة شهرها الثاني وسط مساع دولية كثيفة لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة إنسانية.وأدى القصف الصهيوني المتواصل إلى تدهور الأوضاع في القطاع وانهيار المنظومة الصحي ومقتل وإصابة الآلاف.