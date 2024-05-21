وفاة راكب وإصابة 30 آخرين على متن طائرة سنغافورية بسبب "المطبات الهوائية"

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أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، أن شخصًا واحدًا على الأقل توفي وأصيب آخرون على متن رحلة تابعة لخطوطها الجوية من لندن إلى سنغافورة بعد مواجهة "مطبات هوائية شديدة أثناء الرحلة".





تفاصيل الواقعة



الاضطرابات الجوية



وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 777 قد أقلعت في طريقها من (مطار هيثرو) في لندن إلى سنغافورة في الساعة 10.17 مساء أمس الاثنين، حينما واجهت اضطرابات شديدة بسبب عواصف استوائية شديدة..وكان من المقرر أن تصل الطائرة إلى مطار شانجي في سنغافورة الساعة 6.10 مساءً بالتوقيت المحلي، لكنها هبطت في مطار سوفارنابومي الدولي ببانكوك،ـ في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي.وجاء في بيان للخطوط السنغافورية: "يمكننا أن نؤكد أن هناك إصابات وحالة وفاة واحدة على متن الطائرة من طراز بوينج 777 300ER. وكان على متنها إجمالي 211 راكبًا و18 من أفراد الطاقم".وتابعت: "تقدم الخطوط الجوية السنغافورية خالص تعازيها لعائلة المتوفى".وتشير التقارير الأولية إلى أن الراكب الذي قُتل كان بريطانيًا.وتعتبر الوفيات الناجمة عن الاضطرابات الجوية نادرة للغاية على الرحلات الدولية المجدولة، ومن المرجح أن تحدث لطاقم الطائرة.وكشفت بيانات تتبع الرحلة منذ ذلك الحين أن الطائرة سقطت حوالي 6 آلاف قدم في غضون ثلاث دقائق فقط.واتصلت صحيفة "ديلي ستار" بالخطوط الجوية السنغافورية للتعليق.