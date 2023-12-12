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عبر البحر.. الكويت تعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من "الحشيش"

غفر السواحل - الكويت - قارب - مركبة
خفر السواحل - الكويت
أ أ
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن الإدارة العامة لخفر السواحل ممثلة بإدارة الأمن البحري من إحباط عملية تهريب كمية من المواد المخدرة حاول (5) متهمين إدخالها البلاد عن طريق البحر.

مخدرات في لنش:


وذكرت إدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه قد وردت معلومات عن وجود كمية من المواد الممنوعة بحوزة أحد اللنشات داخل المياه الإقليمية الكويتية.

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وبينت أنه تم تشكيل قوة من إدارة الأمن البحري للرصد والتحري عن اللنش وبضبطه داخل المياه الاقليمية وتفتيشه عثر على جركل و بداخله عدد (38) قطعة يشتبه بأنها مواد مخدرة (حشيش) تقدر قيمتها السوقية بـ150 ألف دينار كويتي.

وذكرت أنه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه أقروا واعترفوا بمحاولتهم تهريب كمية المخدرات وجار إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت أن الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة.


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