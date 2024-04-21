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عبور 31 مصابًا فلسطينيًّا ميناء رفح البري

دخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح 5
أرشيفية
أ أ
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عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم، 31 مصابًا و49 مرافقًا فلسطينيًّا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

إدخال شاحنات مساعدات:اضافة اعلان

وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 258 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة منها 8 شاحنات عبر منفذ رفح البري، و250 شاحنة من خلال معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى عبور 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استشهاد تسعة فلسطينيين جراء قصف خان يونس

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن القصف استهدف خيام النازحين في المواصي مما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال.
 في سياق متصل، استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في قصف استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

استشهاد 45 فلسطينيًا بقصف على غزة

كما اُستشهد 45 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح خلال الساعات الماضية، جراء قصف استهدف وسط قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 45 شهيدًا من تحت العديد من المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تعرضت لقصف عنيف في النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

ميناء رفح البري يستقبل 40 مصابًا فلسطينيًا

في الوقت نفسه، استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 40 مصاباً و32 مرافقاً فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
 وأفاد مصدر مصري مسؤول بالميناء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، في تصريح له، أنه تم إدخال 20 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى 4 شاحنات وقود.
وأشارت إلى أن الشاحنات تم تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

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