الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جرائم الاحتلال.. انتشال عشرات جثامين الشهداء من خان يونس بعد انسحاب الجيش الصهيوني

قطاع غزة
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أنها انتشلت جثامين عشرات الشهداء من المفترقات الرئيسية والشوارع الفرعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قتلتهم قوات الاحتلال الغاشم خلال اجتياحها للمدينة، والذي استمر عدة أشهر.اضافة اعلان

84 شهيدًا في خان يونس:

 وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني انتشلت ٨٤ شهيدًا من مدينة خان يونس بينها ٣٠ جثة تحللت بشكل كامل.
 من جانبه وجه الهلال الأحمر الفلسطيني، نداءً عاجلًا لكل المؤسسات الصحية الدولية للمساعدة في انتشال جثامين العشرات من الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي على المدينة، مؤكدًا خروج كافة مستشفيات مدينة خان يونس عن الخدمة بعد تدميرها من قبل قوات الاحتلال، بعد حصار استمر عدة أسابيع.

كارثة صحية في غزة:

 وتشير إحصائيات ومعطيات لمؤسسات صحية فلسطينية، أن الكارثة الصحية في قطاع غزة تتعمق خاصة مع انهيار المنظومة الصحية، وفقدان أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني تحت ركام المنازل المدمرة.
 وقد وثقت بلديات قطاع غزة، ومنها بلدية خان يونس تدمير الاحتلال خلال العدوان المستمر الذي دخل الشهر السابع على التوالي ٦٠ في المئة من البنية التحتية من شوارع ومحطات تحلية وصرف صحي، وهذا يعني كارثة صحية وبيئية سيعاني منها قطاع غزة لسنوات طويلة .

اقرأ أيضا

تصريح غير متوقع من واشنطن بشأن قبول أوكرانيا في الناتو

نهاية صادمة.. الجيش اللبناني يكشف مصير باسكال سليمان

انتشال 20 شهيداً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

أطباء السودان: 28 قتيلًا في هجوم لـ"الدعم السريع" بولاية الجزيرة

روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. وكييف تعلق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العدوان الصهيوني على غزة 7:22 م الإثنين، 08 أبريل 2024

انتشال 20 شهيداً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

اشتباكات السودان 12:31 م الإثنين، 08 أبريل 2024

أطباء السودان: 28 قتيلًا في هجوم لـ"الدعم السريع" بولاية الجزيرة

العدوان على غزة 10:07 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

بريطانيا تستدعي سفير الاحتلال بعد مقتل أحد مواطنيها في غزة

غزة - فلسطين 9:36 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

المملكة تدين بشدة قصف الاحتلال قافلة إغاثة أجنبية في غزة