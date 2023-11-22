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الاحتلال يسقط طائرة تابعة له عن طريق الخطأ

أرشيفية
أرشيفية
أ أ
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أعلنت جيش الاحتلال إسقاط الدفاعات الجوية طائرة تابعة له بدون طيار عن طريق الخطأ. يأتي ذلك بعد إطلاق صافرات الإنذار جنوب غرب طبريا.

إسقاط طائرة بالخطأ

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وقامت الدفاعات الجوية التابعة للاحتلال بإسقاط المسيرة عن طريق الخطأ. وقال جيش الاحتلال في بيان: "متابعة للإنذار في منطقة الجليل، فالحديث يدور عن إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية نحو مسيرة تابعة لنا بعد تشخيص خلل فني فيها".
وأكد أن "عملية الاعتراض تمت بشكل مدروس ولا توجد خشية من حدث أمني".

وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الاحتلال و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" والاحتلال في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

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