ضباب سام.. هذه الدولة تغلق مدارسها بسبب تلوث الهواء

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قررت السلطات الهندية، إغلاق المدارس في العاصمة الهندية نيودلهي أمس الجمعة، بسبب المستوى الخطر لتلوث الهواء الذي ظهر من خلال ضباب أصفر سام.





غلق المدارس في الهند:

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ونقلت وسائل إعلام عن شركة قياس جودة الهواء السويسرية «آي كيو ار» IQAir، أن مستوى جزيئات «بي ام 2.5» التي تتّسم بخطورة كبيرة، وصل لأعلى بـ35 مرة من الحد الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية.من جانبه أعلن رئيس حكومة نيودلهي أرفيند كيجريوال مساء الخميس أن كل المدارس الابتدائية ستغلق في العاصمة لمدة يومين.وكتب على منصة إكس : "في ضوء ارتفاع مستويات التلوث، ستُغلق مختلف المدارس الابتدائية الرسمية والخاصة في نيودلهي خلال اليومين المقبلين".يذكر أن نيودلهي، وهي إحدى أكبر المدن في العالم، تصنف باستمرار من بين أكثر المدن تلوثاً.كما ينتشر في المدينة التي تضم 30 مليون نسمة، ضباب سام تغذيه عمليات الحرق المرتبطة بالزراعة والانبعاثات الصناعية وتلك المتأتية من قطاع النقل على وجه الخصوص.