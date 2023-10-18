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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد .. انفجار ضخم يدمر مبنى متعدد الطوابق في الهند

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لقطة من الانفجار
أ أ
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أظهر مقطع فيديو انفجار ضخم في مبنى متعدد الطوابق بالهند وبالتحديد في مدينة بنغالور بولاية كارنتاكا جنوب البلاد.اضافة اعلان


انفجار كبير:


ويكشف الفيديو حدوث انفجار كبير في المبنى وتصاعد ألسنة اللهب إلى السماء كما يسمع بقوة صوت الانفجار الضخم.

وفي لحظات تحول المبنى بالكامل إلى رماد بعد أن أتت النيران على جميع محتوياته.

ولم يعرف بعد السبب الحقيقي وراء الانفجار وهل إذا كان عملا إرهابيا أم لا، ولكن الهند تعاني من العديد من المشاكل التي قد تكون سببا في حدوثه.

انفجار آخر في مصنع للألعاب النارية:

في وقت سابق، لقى ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر فى حادث انفجار ضخم وقع بمصنع للألعاب النارية فى ولاية البنغال الغربية شمالى الهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن إدارة المباحث الجنائية فتحت تحقيقا فى الحادث، بناء على توجيهات من حكومة الولاية، لتحديد أسباب وملابسات الانفجار.

وتم الدفع بسيارت الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم اعتقال مالك المصنع للتحقيق معه.

 

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