الهند.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان بولاية سيكيم إلى 14 قتيلًا

أ أ

ارتفع عدد قتلى الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت ولاية سيكيم شمال شرقي الهند إلى 14 شخصا، فيما استمرت عملية البحث عن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، لليوم الثاني على التوالي. اضافة اعلان





مصرع 14 شخصًا بفيضانات الهند



وقالت سلطات إدارة الكوارث في سيكيم، عبر بيان الخميس، إن "102 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، فيما أصيب 26 آخرون، وتم إجلاء أكثر من ألفي شخص".وأكد البيان "مصرع 14 شخصًا جراء الفيضانات".وأشارت الحكومة الهندية إلى أنه يتم نشر الجيش والقوات الجوية لمساعدة الولاية في جهود الإنقاذ والترميم.تقييم أضرار الفيضانوأعلن رئيس وزراء "سيكيم" بريم سينغ تامانج، عبر منصة "إكس"، "عقد اجتماع رفيع المستوى لتقييم الوضع، وتقييم مدى الأضرار".والأربعاء، فُقد 23 جنديًا على الأقل إثر فيضان مفاجئ ناتج عن أمطار غزيرة هطلت على ولاية سيكيم شمال شرقي الهند.وقال متحدث وزارة الدفاع ماهيندرا راوات، في تصريح صحفي: "حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا في وادي لاشين، بسبب أمطار غزيرة هطلت فوق بحيرة لوناك شمال سيكيم".