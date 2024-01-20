صدمة في دولة أوروبية.. وفاة رضيع من الجوع بجانب جثة والده

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باشرت الشرطة البريطانية، على الفور، حادثة وفاة طفل رضيع من الجوع بجانب جثة والده في منطقة سكيفنيس الساحلية.





وفاة طفل رضيع اضافة اعلان



تعليق والدة الطفل



وفي التفاصيل، أحدثت وفاة الطفل البالغ من العمر عامين برونسون باترسبي الذي تُرك لأيام بجوار جثة والده، صدمة في بريطانيا، مثيرة تساؤلات حول إخفاقات محتملة من جانب الشرطة أو الخدمات الاجتماعية.وعُثر على جثة الطفل في 9 يناير بجانب جثة والده كينيث (60 عاما) في شقتهما في منطقة سكيغنيس الساحلية في شمال إنكلترا. وكان قد شاهده آخر مرة قبل أسبوعين أحد جيرانه.وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن والد الطفل كينيث باترسبي توفي بنوبة قلبية قبل أيام، ووجد الطفل الصغير نفسه وحيدا، من دون ماء أو طعام.وقالت سارة بيسي، والدة الطفل الذي انتشرت صورته في وسائل الإعلام، إن ابنها توفي بسبب الجوع، ملقية باللائمة على الخدمات الاجتماعية في مقاطعة لينكولنشر.وقالت الوالدة في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية "لو قاموا بعملهم، لكان برونسون لا يزال على قيد الحياة"، مضيفة أن الطفل كان مع والده بعد طلاقها منه.وكان الطفل برونسون ووالده قيد المتابعة من الخدمات الاجتماعية المحلية، وكان آخر اتصال للأم بطليقها في 27 ديسمبر.