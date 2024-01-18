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السجن والطرد من الوظيفة في انتظارها.. مديرة مدرسة تمنع أطفال المسلمين من الصلاة

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طفل يصلي
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تنتظر مديرة مدرسة متطرفة  في العاصمة البريطانية لندن عقوبة صارمة بسبب عنصريتها ضد أطفال المسلمين ومنعهم من الصلاة.

مدير مدرسة تمنع الأطفال من الصلاة:اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن مديرة مدرسة في بريطانيا، قد مثلت أمام المحكمة العليا للنظر في قضيتها، التي قد تؤدي لدخولها السجن أو لطردها من وظيفتها.

وأوضحت أن ذلك بسبب منعها التلاميذ المسلمين في مدرستها من أداء الصلاة خلال الوقت الدراسي.

من جانبه لجأ أحد الطلبة المسلمين في المدرسة إلى المحكمة العليا من أجل مقاضاة مديرة المدرسة وإبطال قرارها بفرض "حظر على الصلاة داخل المدرسة".

30 طالبا يمنعون من الصلاة في مدرسة بلندن:

يذكر أن مدرسة "ميكايلا" تقع في منطقة برنت، شمال غربي لندن، وتديرها المعلمة كاثرين بيربالسينغ، التي أصبحت تواجه الآن دعوى قضائية بسبب قرارها بمنع الطلبة المسلمين من أداء فريضتهم الدينية.

وكان حوالي 30 طالباً قد بدأوا الصلاة في ساحة المدرسة، في مارس من العام الماضي، مستخدمين السترات للركوع والسجود حيث لم يسمح لهم بإحضار سجادات لأداء الفريضة.

كما استمعت المحكمة إلى بيربالسينغ التي زعمت أنها واجهت حملة عبر الإنترنت بشأن نهجها تجاه الدين.

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