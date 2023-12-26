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عاجل.. خلال أيام.. بريطانيا تعفي مواطني دول الخليج ودولة عربية من تأشيرة الدخول

بريطانيا
بريطانيا
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أعلنت الحكومة البريطانية أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتباراً من مطلع العام القادم 2024.
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إعفاء مواطني الخليج من تأشيرة دخول بريطانيا



وأكدت الحكومة البريطانية، أن مواطني دول الخليج لن يحتاجوا إلى تأشيرات زيارة المملكة المتحدة، إذ ستعمل السلطات على تحسين العمليات الحدودية لتسهيل دخول السياح والطلبة ورجال الأعمال.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن دول الخليج كافة (البحرين، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، الإمارات)، إضافة إلى الأردن، ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكتروني، ما يعني عدم الحاجة إلى تأشيرة زيارة.

موعد إعفاء مواطني الخليج من التأشيرة البريطانية


وأكدت الحكومة البريطانية إلى أن الإعفاء من التأشيرة سارٍ لمن يخطط للسفر إلى بريطانيا بعد تاريخ 22 فبراير 2024، إذ بإمكان السائح تقديم طلب الحصول على تصريح سفر إلكتروني سارٍ لمدة عامين بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، سواء للكبار أو الصغار والرضع، ابتداءً من تاريخ 1 فبراير من العام القادم، ويستغرق إتمام الطلب نحو ثلاثة أيام عمل تقريباً.

وذكرت حكومة بريطانيا أن التصريح الإلكتروني ETA يسمح بدخول الأراضي البريطانية والإقامة لمدة ستة أشهر كسائح أو لزيارة الأقارب أو لغرض الأعمال التجارية أو للدراسة القصيرة، أو للحصول على تأشيرات العبور عبر مطارات المملكة المتحدة "الترانزيت"، أو للعمل المؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

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