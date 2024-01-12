شاهد لحظة انطلاق مقاتلات أمريكية لتنفيذ ضربات على أهداف حوثية في ‎اليمن

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شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين في اليمن.

وتأتي هذه الضربات بعد استهداف مليشيا الحوثيين على مدار أسابيع سفنًا تجارية في البحر الأحمر تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً مع إسرائيل. اضافة اعلان







Rishi Sunak said Britain had taken "limited, necessary and proportionate action in self-defence."



Read more 👉 pic.twitter.com/JiBdX5tdVA The West has warned Houthis to stop attacking ships in the Red Sea, and the Iranian-backed group have ignored the calls.Rishi Sunak said Britain had taken "limited, necessary and proportionate action in self-defence."Read more 👉 https://t.co/HFxl62U5Vs January 12, 2024

أمريكا تستهدف أكثر من 10 مواقع حوثية في اليمن



مجلس الأمن يتبنى قرارًا ضد الحوثيين



المملكة تتابع تطورات الأحداث في اليمن



وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا أنه تم استهداف أكثر من 10 مواقع حوثية للتدريب وتخزين المسيرات في اليمن.وأضافت وسائل إعلام: "4 انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء جراء الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثي".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية بمشاركة بريطانيا ودول أخرى قصفت أهدافاً في اليمن.وأضاف أن "هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه لن يتردد في إعطاء توجيهات لاتخاذ المزيد من الإجراءات".فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون"، شن غارات بمشاركة بريطانية استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في عدد من المدن اليمنية.بدورها أعلنت بريطانيا أن "سلاح الجو الملكي نفذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون في اليمن".وكان مجلس الأمن الدولي، وافق على قرار يدعو مليشيا الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي.وجاء التصويت بأغلبية 11 صوتًا، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين.ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.