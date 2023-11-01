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منها قطع العلاقات بالكامل.. 4 دول تسحب سفراءها من الكيان المحتل

غزة
غزة
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بوتيرة متسارعة بسبب ما يحدث في غزة من قتل للنساء والأطفال من قبل الكيان المحتل، قامت عدة دول بسحب سفرائها.

ووصلت عدد الدول التي أقدمت على سحب السفراء، أربع دول والتي سحبت سفراءها من الكيان وواحدة منها قطعت العلاقات بالكامل.اضافة اعلان

وجاء ترتيب الدول كالآتي:

1-بوليفيا قطعت العلاقات بالكامل

2- كولومبيا سحبت سفيرها

3- تشيلي سحبت سفيرها

4- الأردن سحبت سفيرها

حكومة بوليفيا:



وأمس أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

جرائم ضد الإنسانية:



وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون البوليفي:"الحكومة البوليفية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال".

وأضاف ماماني: "تدين بوليفيا الأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة، وتصفها بأنها تهديد للسلام والاستقرار الدوليين".

يذكر أن بوليفيا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال، حيث أقدمت على هذه الخطوة عام 2009 احتجاجا على هجمات الاحتلال على قطاع غزة.

وفي عام 2020، أعادت حكومة الرئيسة جانين أنييز آنذاك العلاقات بين البلدين.

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