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قوات الاحتلال تحكم الحصار بشكل كامل على مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة

غزة - فلسطين
ارشيفية
أ أ
أحكمت الدبابات الإسرائيلية اليوم حصارها من جميع الاتجاهات على مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وسط قصف من الطائرات الحربية والدبابات طال مرافق المستشفى، منها قسم الولادة للنساء، والعيادة الخارجية.اضافة اعلان

حصار كامل
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء، أن قذائف المدفعية تسقط في محيط وباحات المستشفى، مما منع الطواقم الطبية من عملية إخراج الشهداء لدفنهم من بوابات المستشفى، حيث يطلق قناصة الاحتلال النار على كل ما هو متحرك في مستشفى الشفاء، الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة، مؤكدة انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بشكل كامل عن أقسام المستشفى، مما تسبب في وفيات بين صفوف الجرحى والمرضى لاسيما الأطفال منهم .
من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الصحي في مستشفى الشفاء المحاصر من دبابات الاحتلال كارثي، خاصة وأنه تم توثيق وفاة أطفال بسبب عدم توفر العلاج والأكسجين لهم، في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى، مع مواصلة الاحتلال منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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