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التعاون الإسلامي تدين المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جباليا للمرة الثانية

غزة
غزة
أ أ
أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم استمرار أعمال القتل والتدمير والتهجير التي يقترفها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين التي كان آخرها المجزرة البشعة نتيجة استهداف منطقة الفالوجا بمخيم جباليا للمرة الثانية في خلال 24 ساعة.اضافة اعلان

قصف مخبز


إضافة إلى القصف الهمجي لمخبز في مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء, وذلك في إطار جرائم الحرب التي يشنها الاحتلال والمتواصلة التي تستهدف بشكل عشوائي ومتعمد كل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.


وحذّرت المنظمة من خطورة استهداف المستشفيات في قطاع غزة سواء بالقصف أو نفاذ الوقود لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة ويشكل جريمة إبادة جماعية.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل لمنع حدوث كارثة إنسانية من خلال توفير المستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات المهددة بالإغلاق في قطاع غزة والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه العسكري وضمان إيصال الاحتياجات الأساسية وقوافل الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة.

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