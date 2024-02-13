انهيار أرضي يحتجز 9 عمال بمنجم ذهب في تركيا (فيديو)

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وقع مساء اليوم الثلاثاء، انهيار أرضي في أحد مناجم الذهب في تركيا مما تسبب في محاصرة حوالي تسعة عمال.



ووثق مقطع فيديو، الانهيار الأرضي، ومحاصرة تسعة عمال في منجم ذهب شرق البلاد، ولا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية لإنقاذهم.





انهيار أرضي في تركيا



عمليات الإنقاذ مستمرة





انهيار أرضي ضخم بأحد الجبال حيث تداعى الجبل تحول إلى نهر من الرمال السوداء.



الانهيار حاصر تسعة عمال في منجم ذهب شرق البلاد، ولا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية ولا يوجد معلومات أكثر حتى الآن. pic.twitter.com/J4ALf1o4Px — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 13, 2024

وفي التفاصيل، الانهيار وقع في ناحية إليتش بمقاطعة أرزينجان شرقي تركيا، حسبما ذكرت قناة ((إن تي في)) المحلية نقلا عن السلطات المحلية.وفي تصريحات للصحفيين، قال حاكم أرزينجان حمزة أيدوجدو إنه قد يكون هناك ما بين 9 إلى 12 عاملا محاصرين تحت الأرض، إلا أن العدد الدقيق غير معروف بعد.وقال بكر أكسون، عمدة أرزينجان، حاضرة المقاطعة، إن هناك تقارير تشير إلى حصار 9 أشخاص والعمل يجري حاليا لإنقاذهم.



