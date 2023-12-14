"شحنة من مادة الكريستال خبأت بطريقة ماكرة".. تفكيك شبكة دولية لتجار السموم بمدينة عربية

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نجح جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، من تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات في محافظة البصرة، والتي اعترفت بتهريب كمية من مادة الكريستال المخدر بطريقة غير متوقعة.
تفكيك شبكة دولة في البصرة:
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة " السومرية" العراقية، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن جهاز الأمن الوطني يواصل ملاحقته لمهربي وتجار السموم المخدرة.
وأوضحت أنه تمكن هذه المرة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة دولية مكونة من عشرة أشخاص.
وأضافت أن المتهم الرئيسي فيها كان يعمل على ادخال المخدرات من خارج الحدود إلى محافظة البصرة.
فيما يقوم باقي الأفراد بتوزيعها في باقي المحافظات وتصدير بعضها إلى الخارج، وقد ضُبط بحوزتهم اثني عشر كيلو جرام من مادة الكريستال.
ونوهت أنه خلال التعمق في مجريات التحقيق اعترفوا بنيتهم إدخال مجموعة كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة عجلات حمل كبيرة خلال الفترة القادمة لكن رجال الأمن كانوا على يقظة في إحباطها.
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