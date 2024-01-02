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شاهد.. استهداف سيارة بالضاحية الجنوبية في بيروت بصاروخ من طائرة للاحتلال

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الانقجار
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نشرت وسائل إعلام لبنانية، فيديو يوثق انفجارً ضخمًا وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، دون معرفة الأسباب  بشكل دقيق.

وتدول رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس، العديد من الصور والفيديوهات قيل عنها إنها للانفجار الذي وقع في بيروت.اضافة اعلان

طائرة مسيرة تستهدف سيارة


وتظهر الصور ألسنة اللهب والدخان تتصاعد في سماء العاصمة اللبنانية، مع وجود عدد كبير من الأشخاص يهرعون من المكان.

فيما أفادت مواقع محلية لبنانية، الانفجار الذي سمع صوته في المشرفية هو استهداف لسيارة على أوتوستراد هادي نصرالله في حي ماضي وقد يكون بواسطة طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال.

استهداف مواقع حزب الله

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم مرة أخرى مناطق يعتقد أنها تابعة لميليشيا حزب الله ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.

وذكر جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء ن أجزاء من مدينة يارون بجنوب لبنان تعرضت لإطلاق نار بعد أن أعلنت جماعة حزب الله أنها أطلقت النار على وحدات إسرائيلية قرب قرية ساريت بشمالى إسرائيل.

وتم مرة أخرى إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من هجوم جوى في شمال دولة الاحتلال صباح الثلاثاء. ولم تتوفر على الفور أى معلومات عن سقوط ضحايا محتملين على جانبي الحدود.

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