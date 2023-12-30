آخر 24 ساعة.. 100 شهيد في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة

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استشهد 100 فلسطيني على الأقل وجرح 160، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف للاحتلال المستمر على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.
قصف منازل المدنيين في غزة وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مكثف منازل الفلسطينيين في النصيرات والمغازي والبريج، مما أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني وإصابة المئات بجروح، فيما لازال العشرات منهم تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.
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كما تواصل الدبابات اقتحام ومحاصرة الأحياء السكنية في مخيم البريج، وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول للشهداء والجرحى.
وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد سلطة الاحتلال لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.