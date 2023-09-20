زلزال يضرب غرب مصر وسواحل طبرق شرق ليبيا

أ أ

كشفت وسائل إعلام مصرية وليبية، صباح اليوم الأربعاء، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر غرب مصر، كما ضربت سواحل منطقة طبرق شرق ليبيا.

هزة أرضية تضرب سواحل منطقة طبرق

وأوضحت وسائل إعلام ليبية، أن الهزة الأرضية ضربت سواحل منطقة طبرق شرق البلاد، صباح اليوم، دون تقارير عن خسائر، وذلك بعد مرور 10 أيام على كارثة درنة وما دمره إعصار دانيال والفيضانات بالمدينة. اضافة اعلان





هزة أرضية بقوة 4.53 درجة تضرب غرب مصر



الهزة لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح والمنشآت



في الوقت نفسه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.وبيّن حسب "اليوم السابع"، أن الهزة كانت على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.وأشار إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالاً، وخط طول 24.79 درجة شرقًا.فيما أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة، أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.