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صحيفة تواصل الالكترونية

زلزال بقوة 6.2 يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا

زلزال تركيا
زلزال نيوزيلندا لم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية
أ أ
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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات الأربعاء قبالة سواحل جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية، بحسب ما أعلنت السلطات.

زلزال نيوزيلندا على عمق 11 كماضافة اعلان

وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إنّ الزلزال وقع في الساعة 09,14 (21,14 ت غ الثلاثاء) وحُدّد مركزه على بُعد 124 كلم غرب مدينة كرايستشيرش وعلى عمق 11 كلم، بالقرب من جيرالدين.
وتقع جيرالدين على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب مدينة كرايستشيرش. وفي عام 2011، أسفر زلزال بلغت قوته 6.3 درجة عن مقتل 185 شخصًا وتسبب في أضرار واسعة النطاق في المنطقة.
وأضاف المركز في منشور على موقعه الإلكتروني أنّ حوالي 15 ألف شخص أفادوا بأنّهم شعروا بالهزّة الأرضية.

لا خطر من تسونامي

ولم يسجّل وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزال.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا إنه لا يوجد خطر تشكل موجات مد عاتية (تسونامي) على البلاد في أعقاب الزلزال.
وتقع نيوزيلندا فوق حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة تلتقي فيها صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.

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